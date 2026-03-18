Ostertradition in der Festungsstadt

Auch heuer lädt der Stadtpark am 3. und 4. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr, wieder zum gemeinsamen Einstimmen auf Ostern ein. Hierbei erwartet Besucher:innen viel Brauchtum und ein liebevoll gestaltetes Programm für jedes Alter.

Wenn in der Festungsstadt der Frühling Einzug hält, gehört der Ostermarkt im Stadtpark einfach dazu. Sowohl am Freitag als auch am Samstag präsentieren Aussteller:innen Handgemachtes und viele kleine Besonderheiten fürs Osternest.

Von kunstvoll bemalten Eiern bis hin zu liebevoll gestalteten Frühlingsdekorationen – hier findet man Schönes und Praktisches aus der Region.

Kulinarisch steht Tirol im Mittelpunkt: Herzhaftes und Süßes sorgen für genussvolle Momente und machen den Marktbesuch zu einem gemütlichen Treffpunkt im Frühling.

Markt und Brauchtum

Was den Kufsteiner Ostermarkt besonders ausmacht, ist die enge Verbindung zu heimischem Brauchtum. An beiden Tagen sorgt von 11:30 bis 16:30 Uhr ein abwechslungsreiches Live-Programm für beste Stimmung im Stadtpark.

Am Freitag, 3. April, spielt die Familienmusik Runggatscher auf und bringt echte, unverfälschte Volksmusik nach Kufstein. Am Samstag, 4. April, übernehmen die Klobnstoana die Bühne und sorgen für schwungvolle Klänge. Auch die Traditionsvereine D’Koasara und die Goaßlschnoizer sind mit dabei und machen heimische Tradition für Jung und Alt erlebbar.

Ein Erlebnis für alle Familien

Gerade für Familien in Kufstein und der Umgebung ist der Ostermarkt jedes Jahr ein fixer Termin im Frühling. Am Freitag bringt ein Kasperletheater mit drei Vorstellungen Kinderaugen zum Strahlen und sorgt für fröhliches Lachen im Stadtpark.

Gleich drei Kasperletheater-Vorstellungen warten am Freitag auf kleine Besucher:innen. © Thomas Mix

Am Samstag dürfen die kleinen Besucher:innen selbst kreativ werden, denn bei den Osterbasteleien wird gemalt, gestaltet und gewerkelt.

Geschenktipp fürs Osternest

Wer letztlich noch nach einer Überraschung sucht, wird ebenfalls fündig: Von 25. März bis 3. April gibt es im Rathaus Kufstein eine attraktive Osteraktion. Beim Kauf von drei Tickets für das Sommerkonzert am 3. Juli auf der Festung Kufstein ist die vierte Karte gratis. Und heuer stehen hier erstmals gleich zwei Acts auf der Bühne – der österreichische Newcomer bac, der mit energiegeladenem Pop, Rap-Elementen und viralen Hits wie „Rosaroter Tee“ für Festivalfeeling sorgt, sowie Sandra Hesch, die mit modernem, deutschsprachigem Empowerment-Pop und Millionen-Streams eine ganze Generation begeistert. Ab 20 Uhr heißt es Tanzen unter freiem Himmel, bevor im Anschluss die Ö3-Silent Disco Afterparty mit kabellosen Kopfhörern und zwei frei wählbaren Musikkanälen die Festung in eine außergewöhnliche Open-Air-Tanzfläche verwandelt.

Jetzt Tickets sichern für das Sommerkonzert mit bac, Sandra Hesch und Ö3-Silent Disco Afterparty. Bei der Osteraktion gibt es beim Kauf von drei Karten die vierte gratis dazu. © ©wefeel & ©Sandra Hesch