Body&Soul Women – Frühling für die Figur

Jetzt ist der perfekte Moment für deinen persönlichen Neustart – Zeit für dein absolutes WOW!-Körpergefühl!

Die Tage werden länger, die Sonne scheint öfter und wärmer und es ist endlich an der Zeit, die schweren Wintermäntel abzulegen. Als Tirols größtes Boutique-Gym exklusiv für Frauen wissen wir bei Body&Soul Women in Innsbruck genau, was du jetzt brauchst. Wir präsentieren dir nicht einfach nur ein Training, sondern dein ganzheitliches WOW!-Erlebnis. Wir kombinieren Lifestyle-Trends mit modernster Technologie, um deine Silhouette zielgenau, zeiteffizient und elegant zu formen – ohne kräftezehrenden Fitness-Stress.

Dein Bauch – WOW!

Ein flacher, definierter Bauch und eine starke Körpermitte schenken dir nicht nur eine wunderschöne Silhouette – sie strahlen Selbstbewusstsein, Energie und Eleganz aus. Mit theONE – EMS Personaltraining erreichst du genau das – ohne stundenlanges Schwitzen, aber mit maximalem Effekt.

Sanfte, gezielte Impulse aktivieren deine Tiefenmuskulatur, die bei normalem Training oft unerreicht bleibt. Du spürst es sofort: Dein Core wird stabiler, deine Mitte kraftvoller und dein Bauch formt sich fast wie von selbst.

Das Training ist kurz, effizient und luxuriös – perfekt für alle Frauen, die elegant, smart und zeitsparend ihre Traumfigur formen möchten. Dein Ergebnis: definierte Kurven, ein straffer Bauch und ein Körpergefühl, das dich strahlen lässt – von innen nach außen.

„Wir wollen, dass jede Frau sich im Frühling stark, selbstbewusst und rundum wohl in ihrem Körper fühlt – Bauch, Beine und Po inklusive.” Romed Kleissl, Inhaber Body & Soul Women

Dein Po – WOW!

Ein knackiger, perfekt geformter Po gehört einfach zur Frühlingsgarderobe – und zu deinem Wohlfühl-Ich! Bei Body&Soul Women wartet dein ultimativer Po-Buddy auf dich: der Booty.Trainer. Er aktiviert deine Gesäßmuskulatur und sorgt dafür, dass sich jede Kurve genau dort zeigt, wo du sie haben willst. Das Beste: deine Oberschenkel bleiben schlank, keine ungewollte Masse – nur feminine, definierte Formen. Du merkst es schon nach den ersten Sessions: mehr Spannung, mehr Form, mehr Wow-Effekt – und das alles ohne stundenlanges Pumpen im Fitnessstudio. Ob in Jeans, Kleid oder Shorts – dein Po sitzt, strahlt und macht einfach Lust auf Frühling. Bonus: Das Training verbessert Haltung und lässt dich rundum selbstbewusst auftreten.

Deine Beine – WOW!

Schluss mit schweren Beinen, Wassereinlagerungen und hartnäckigen Dellen – jetzt kommen federleichte, sexy Beine, die Lust auf Frühling machen!

In der Bodylounge – Abnehmen & more tun wir deinem Stoffwechsel so richtig etwas Gutes – fast wie im Schlaf. Mit dem Ballancer wird dein Lymphsystem aktiviert. Dadurch fühlen sich die Beine sofort leichter, frischer und energiegeladen an.

Der BodyChanger unterstützt dich zusätzlich beim Straffen und Formgeben, während Liposana 3+ Fettdepots gezielt reduziert und die Haut sichtbar glättet. Für ein rundum straffes und gepflegtes Ergebnis.

Und dann ist da noch der PowerChair, die „Geheimwaffe“ für mehr Stabilität & Leichtigkeit. Er stärkt die Beckenbodenmuskeln in nur 30 Minuten – schmerzfrei, bequem und voll bekleidet: Spürbar weniger Beschwerden und mehr Lebensqualität im Alltag – oft schon nach den ersten Sitzungen.

WOW! 100 Tage gratis + 100€ Starter-Bonus!

Sichere dir deine 100 Gratis-Tage für Fitness und Wellness und erhalte zusätzlich deinen 100€-Starter-Bonus für den ultimativen Weg zu deiner WOW!-Figur!