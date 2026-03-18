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Nach Eingriff am falschen Knie: Tirol Kliniken wollen Lehren aus Verwechslung ziehen

Ein Bild von den Beinen der Patientin (l.) zeigt das Offensichtliche: Obwohl das OP-Kreuz rechts gesetzt war, wurde links operiert.
© awz Anwälte, APA/Schlager
Simon HackspielClemens Markart

Von Simon Hackspiel, Clemens Markart

Eine „Verkettung wirklich geringfügiger Fehler“ habe zur OP auf der falschen Seite geführt, sagt der stellvertretende Ärztliche Direktor des LKH Innsbruck. Nach einer Aufarbeitung des Falles sollen zusätzliche Maßnahmen solchen Fehlern vorbeugen. Ausschließen lasse sich ein solcher Vorfall allerdings auch in Zukunft nicht.

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