Nach Eingriff am falschen Knie: Tirol Kliniken ziehen Lehren aus Verwechslung

Eine „Verkettung wirklich geringfügiger Fehler“ habe zur OP auf der falschen Seite geführt, sagt der stellvertretende Ärztliche Direktor des LKH Innsbruck. Nach einer Aufarbeitung des Falles sollen zusätzliche Maßnahmen solchen Fehlern vorbeugen. Ausschließen lasse sich ein solcher Vorfall allerdings auch in Zukunft nicht.