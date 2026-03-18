Kunterbunte Osterwelt in der Schwazer Altstadt

Frühlingszauber, Kreativität und Spaß für die ganze Familie am Freitag, 27., und am Samstag, 28. März.

Die Silberstadt verwandelt sich am Palmwochenende wieder in ein buntes Osterparadies. Am Freitag, von 14 bis 17 Uhr, sowie am Samstag, von 9 bis 12 Uhr, lädt die beliebte Osterwelt zu zwei frühlingshaften Tagen voller Kreativität, Genuss, Musik und Familienerlebnisse ein.

Spiel- & Erlebniswelt

Im Mittelpunkt steht ein abwechslungsreiches und kostenloses Kinderprogramm, das die Altstadt zur lebendigen Spiel- und Erlebniswelt macht. Beim Ostereierbemalen, Palmbuschenbinden, Hobby Horsing, an kreativen Spielestationen oder beim Kinderschminken sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Bei der Pasta-Werkstatt von Schwazeria können kleine und große Gäste kreativ werden und frische Pasta gestalten. Auch eine interaktive Schatzsuche in der Innenstadt sorgt für spannende Entdeckungen. Natürlich darf auch der Besuch des Osterhasen nicht fehlen – er verteilt kleine Überraschungen und sorgt für leuchtende Kinderaugen.

Kulinarik, Musik & Tradition

Neben dem bunten Kinderprogramm erwartet die Besucher:innen auch ein vielfältiges Rahmenprogramm, Kulinarikstände sowie ein großer Handwerksmarkt zum Genießen, Stöbern und Verweilen ein. Musikalisch wird die Osterwelt an beiden Tagen von Livebands begleitet: Am Freitag sorgt WHATEVER für gute Stimmung, am Samstag bringen die OFENBANKLER frühlingshafte Klänge in die Innenstadt. Zusätzlich bereichern Auftritte der Brauchtumsgruppe Schwaz sowie des Trachtenvereins Almrausch-Sölleite das Programm und sorgen für traditionelle Frühlingsstimmung.

Der Eintritt zur Schwazer Osterwelt ist frei. Weitere Informationen auf www.schwaz.at

Kreative Unikate und regionale Handwerkskunst

Der Markt lädt zum Entdecken und Schmökern ein und bietet die perfekte Gelegenheit, besondere Ostergeschenke oder kleine Frühlingsboten zu finden. © Michael Winkler

In der Fuggergasse und der Franz-Josef-Straße reihen sich wieder über 30 Stände mit regionaler Handwerkskunst.

Beim Handwerksmarkt ebenfalls am 27. und 28. März präsentieren Aussteller:innen aus Tirol ihre liebevoll gefertigten Produkte und kreativen Ideen. Von kunstvollen Osterdekorationen über handgemachten Schmuck bis hin zu traditionellen Arbeiten aus Holz, Keramik oder Textilien – die Vielfalt beeindruckt. Viele Produkte entstehen in Handarbeit und sind Einzelstücke. Das Ausstellerverzeichnis gibt‘s auf www.markt.schwaz.at.

Kleine Händler ganz groß

Von und für Kinder: Auf dem Schwazer Kinderkoffermarkt verkaufen kleine Leute ihre gebrauchten Spielsachen, Kleider und viel Krimskrams mehr. © Michael Winkler

Selbstständiges Handeln und Feilschen beim Kinderkoffermarkt.

Am 27. und 28. März organisiert die Stadt wieder einer Kinderflohmarkt der ganz besonderen Art. Der Name ist dabei Programm: Statt klassischer Marktstände dienen Koffer als kreative Verkaufsflächen. Hier wird selbstständig gehandelt, gefeilscht und verkauft – eine spielerische Möglichkeit, erste Erfahrungen mit Marktgeschehen und nachhaltigem Konsum zu sammeln. Ein Besuch lohnt sich, denn zwischen Spielsachen, Büchern und kleinen Fundstücken lassen sich immer wieder Lieblingsstücke aus früheren Zeiten entdecken.

Sie kaufen – Schwaz bezahlt!

Rund um Ostern heißt es in der Silberstadt: Regional einkaufen und mit etwas Glück den Einkauf in Silberzehnern zurückgewinnen. © Angélica Morales - Ichmachefotos.com

Von 23. März bis 5. April läuft in der Silberstadt erneut das beliebte Einkaufsgewinnspiel „Sie kaufen, Schwaz bezahlt“.

Wer in einem der zahlreichen Geschäfte der Innenstadt einkauft, kann ganz einfach teilnehmen: Teilnehmerkarte ausfüllen, Rechnung beilegen und gemeinsam in den Gewinnbriefkasten vor der Schatzkammer in der Franz-Josef-Straße einwerfen. Mit dieser Aktion setzt die Stadt Schwaz ein Zeichen für den regionalen Handel.

Impulse für lebendige Innenstadt

Wie können leer stehende Geschäftslokale wieder mit Leben gefüllt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Ausstellung „Leerstand.beleben“, die von 8. bis 17. April in der Franz-Josef-Straße in Schwaz zu sehen ist.

Die Ausstellung zeigt Beispiele und Konzepte zur Belebung von Leerständen und gibt Einblicke in mögliche neue Nutzungen für Innenstädte. Ziel ist es, neue Perspektiven aufzuzeigen und Impulse für eine lebendige Stadtentwicklung zu setzen. Eröffnet wird die Ausstellung am 8. April um 18 Uhr.