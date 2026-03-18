Sparen, investieren, vorsorgen: Wie es Frauen gelingt, finanziell unabhängig zu sein
Warum müssen Frauen anders sparen und vorsorgen? Wie können die ersten Schritte aussehen? Welche Fehler passieren häufig? Unter anderem auf diese Fragen hat sich die Ökonomin Marietta Babos spezialisiert – und beantwortet sie im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie es Frauen gelingt, finanziell unabhängig zu sein
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Zur Person
Marietta Babos ist gebürtige Ungarin und lebt in Wien. Unter dem Titel „Geld ist Damensache“ hat die Ökonomin ein Buch veröffentlicht und eine Beratungsplattform gegründet. Dazu bewegt hat sie unter anderem das Schicksal ihrer früh verwitweten Mutter.
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