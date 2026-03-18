Fahndung verlief erfolglos

Täter wollten Drogen kaufen: 25-Jähriger in Innsbruck zusammengeschlagen

Innsbruck – Ein 25-jähriger Somalier erlitt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00.30 Uhr am Innsbrucker Mitterweg eine schwere Verletzung im Bereich der Nase. Laut seinen Angaben wollten drei bis vier unbekannte Männer Suchtmittel bei ihm kaufen.

Aus noch unbekannter Ursache sei es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Somalier von den Unbekannten geschlagen worden sei. Der Verletzte wies eine starke Alkoholisierung auf und konnte keine näheren Angaben zum Sachverhalt machen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. (TT.com)

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