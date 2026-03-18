Europacup-Finale: Zwei Tiroler Ski-Asse rittern noch um Weltcup-Plätze

Großes Finale auch im Europacup: In der zweithöchsten Liga der SkirennfahrerInnen geht es dieser Tage ebenso um die Gesamtsiege. Mit guten Chancen dabei, beim Abschluss in Schladming bzw. Zauchensee, sind zwei junge Tirolerinnen: Leonie Raich, zuletzt erfolgreich bei der Junioren-WM, und Natalie Falch wollen wieder aufzeigen. Nicht zum ersten Mal heuer.