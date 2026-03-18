Der 61. Gebrauchtmarkt in Weißenbach geht am kommenden Wochenende über die Bühne. Für Projekte im Ort wurden bisher 52.200 Euro lukriert.

Weißenbach – Im Oktober 1993 wurde in Weißenbach erstmals ein Gebrauchtmarkt veranstaltet, um gut erhaltenen Artikeln für Kinder und Jugendliche eine zweite Chance zu geben.

Schon die Premiere war für das Gebrauchtmarkt-Team, welches ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht und unter der Patronanz des Sozialausschusses der Gemeinde agiert, ein voller Erfolg. 31 Verkäufer boten 232 Waren an. Inzwischen sind sowohl das Interesse als auch das Warenangebot stark gestiegen. Jeweils im Frühjahr und Sommer bieten knapp 200 Verkäufer über 4000 Artikel an.

Es geht wieder los

Am 22. März um 14 Uhr ist es wieder so weit. Dann wird bis 16.30 Uhr im Mehrzwecksaal zur großen Schnäppchenjagd geladen.

Angeboten werden dieses Mal Freizeit- und Gebrauchsartikel mit Schwerpunkt Frühjahr/Sommer. Artikelannahme ist am 21. März, von 14 bis 17 Uhr. Verkaufslisten sind am Gemeindeamt in Weißenbach sowie in der Bäckerei in Weißenbach direkt erhältlich. Wer nicht vor Ort ist, kann sich die Listen aus dem Internet unter www.gebrauchtwarenmarkt-wb.jimdo.com herunterladen.

Der Verkauf geschieht mittels eines Nummernsystems anonym. Der Preis wird vom Verkäufer selbst angegeben. Im Durchschnitt wechselt ein Drittel des Angebotes den Besitzer.

259.000 Euro ausbezahlt

Seit Bestehen der Märkte wurden 7330 VerkäuferInnen aus Weißenbach, dem Bezirk und darüber hinaus gezählt. 160.800 gut erhaltene Artikel wurden angeboten, 53.300 davon fanden neue BesitzerInnen. Die Verkaufssumme von 259.000 Euro wurde an VerkäuferInnen ausbezahlt. Der durchschnittliche Verkaufswert pro Artikel betrug 4,90 Euro, so die Statistik.

Zehn Prozent des Verkaufspreises verbleiben beim Veranstalter. Inklusive des Kaffeebetriebs (Spenden) konnte das Gebrauchtmarkt-Team über all die Jahre 52.200 Euro einnehmen. Das Geld wird dazu verwendet, Anschaffungen, die sonst nicht so leicht zu tätigen wären, zu ermöglichen oder unbürokratisch einzuspringen, wenn Hilfe im Ort benötigt wird.