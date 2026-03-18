Bauarbeiten bis Ende November
Warum der Stau in Kufstein trotz Sperre der Wendlinger Brücke ausgeblieben ist
Die Ampel vor der Wendlinger Brücke in Kufstein wird im Bedarfsfall für Einsatzfahrzeuge aktiviert, damit diese auch in Richtung Deutschland passiert werden kann.
© Michael Mader
Seit Montag ist die Wendlinger Brücke in Kufstein nur noch aus Fahrtrichtung Deutschland für Kraftfahrzeuge passierbar. Die erste Bewährungsprobe wurde erfolgreich absolviert. Die Stadtpolizei führt das auf umfangreiche Informationen im Vorfeld zurück.