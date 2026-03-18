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„Wasser im Klimawandel“
Schwindende Gletscher führen zu Unsicherheit bei heimischer Wasserversorgung
Vor allem im Sommer steht künftig tendenziell weniger Wasser zur Verfügung.
© IMAGO/Christian-Ditsch.de
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