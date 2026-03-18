Gondel in Schweizer Skigebiet abgestürzt: Polizei bestätigt Todesfall

Die Kabine hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst und war abgestürzt. Eine Person kam laut Polizei ums Leben. Die Evakuierung von Wintersportlern, die auf der Strecke in anderen Gondeln unterwegs waren, ist noch im Gange.

Engelberg – Im Schweizer Skigebiet Engelberg ist Mittwochvormittag eine Gondel abgestürzt. Dabei kam eine Person ums Leben, das bestätigte die Polizei am Nachmittag in einer Pressekonferenz. Die Kabine hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst, war abgestürzt, einen schneebedeckten Hang hinabgerutscht und hatte sich dabei mehrmals überschlagen, ehe sie an einem Strauch zum Stillstand kam.

In der für acht Personen zugelassenen Gondel habe sich nur eine Person befunden, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zu ihrer Herkunft machte er nicht. Auch zur Unfallursache wollte er sich noch nicht äußern.

Video mit abstürzender Gondel

Die Evakuierung von Wintersportlern, die auf der Strecke in anderen Gondeln unterwegs waren, war am Nachmittag noch im Gange. Die Zeitung Blick zeigte vom Unglück das Video eines Lesers.

Unglück auf 2000 Metern Seehöhe

Das Unglück ereignete sich auf rund 2000 Metern Seehöhe, was den Zugang für Rettung und Polizei erschwerte. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht Rega im Einsatz. Betroffen war die Gondelbahn Titlis Xpress Engelberg-Stand im größten Skigebiet der Zentralschweiz.

Das Unglück ereignete sich kurz nach der Mittelstation Trübsee, wie der Polizeisprecher sagte. Die Gondeln transportieren Wintersportler auf rund 2400 Meter Höhe.

Es gab eine Windwarnung