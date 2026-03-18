Gondel in Schweizer Skigebiet abgestürzt: Rettungseinsatz läuft

Im Schweizer Skigebiet Engelberg ist am Mittwochvormittag die Gondel einer Seilbahn abgestürzt. Eine Videoaufnahme zeigt, wie eine Kabine einen schneebedeckten Hang hinunterstürzt und sich dabei mehrfach überschlägt. Laut ersten Informationen soll mindestens eine Person verletzt worden sein. Der Rettungseinsatz ist im Gange.

Betroffen ist die Gondelbahn „Titlis Xpress Trübsee“, berichtet die Zeitung Blick. Demnach soll eine Kabine wegen heftigen Windes abgestürzt sein.

Die Polizei im Kanton Nidwalden bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen.