A12 kurzzeitig gesperrt

Tödlicher Auffahrunfall auf Inntalautobahn: Pkw-Lenker bei Kirchbichl gestorben

Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle bei Kirchbichl ab.
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