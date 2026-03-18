22-Jähriger bei Lawinenabgang im Zillertal teilverschüttet und verletzt

Ein Variantenfahrer löste Mittwochvormittag eine Schneebrettlawine aus. Ein 22-Jähriger wurde mitgerissen und teilverschüttet.

Fügenberg – Im Skigebiet Hochfügen kam es am Mittwochvormittag zu einem Lawinenabgang. Dabei wurde ein 22-Jähriger rund 50 Meter von den Schneemassen mitgerissen und teilverschüttet.

Der Deutsche fuhr gegen 10 Uhr mit vier befreundeten Personen mit einem Sessellift bergwärts. Dann stiegen sie zu Fuß entlang eines Grates in Richtung „Metzen“ und weiter Richtung „Gilfert“ auf. Nördlich des „Metzen“ entschieden sie sich zur Abfahrt über einen Osthang in Richtung Hochfügen.

Rund 50 Meter mitgerissen

Dabei löste ein Gruppenmitglied eine Schneebrettlawine aus. „Der 22-Jährige wurde rund 50 Meter mitgerissen und teilverschüttet. Er konnte sich selbständig aus der Lawine befreien“, teilte die Polizei mit.