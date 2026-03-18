Von Debütroman bis Marathon-Mindset: Stams feiert Literaturvielfalt

Die „Woche der Tiroler Literatur“ macht Halt in Stams: Am Samstag, dem 21. März, öffnen sich die Türen zum Saal der Don Bosco Schwestern für ein vielseitiges Lesefest. Fünf regionale Autorinnen und Autoren präsentieren an diesem Welttag der Poesie ihre Werke und bieten Einblicke in unterschiedliche Genres.

Stams – Die Veranstaltung in Stams ist Teil der landesweiten „Woche der Tiroler Literatur“, an der sich insgesamt 30 Institutionen beteiligen. Ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein facettenreiches Programm.

Den Auftakt macht die erst 16-jährige Innsbruckerin Anika Fiegl. Sie wird Passagen aus ihrem Debütroman „Chouettes Geheimnis“ vorstellen. Direkt im Anschluss sorgt Etelka Kuprian für Spannung bei den jungen Zuhörern. Sie liest aus ihrer beliebten Kinderbuchserie „Frizzi“.

Auch Alexander Legniti entführt mit seinem Kinderbuch „Thaddäus Zaubereise“ in die Welt der Abenteuer. Die Telfer Autorin Barbara Tatschl bietet im Anschluss eine Auswahl an Texten verschiedener Genres. Sie zeigt die Vielfalt ihres Schaffens.

Gegen 18.30 Uhr präsentiert der Stamser Laufcoach Patrick Pöschl sein jüngstes Werk. Sein Buch „Weil du mehr kannst – Die 7 Prinzipien des Marathon Mindset“ verspricht Inspiration. Das Team der Bücherei Stams sorgt währenddessen für Kaffee, Kuchen und eine angenehme Atmosphäre.