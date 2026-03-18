Mehrere Tausend Euro: 71-Jährige wurde in Reutte von ihrem Pfleger beklaut
Der Sohn des Opfers erstattete Anzeige, nachdem er die Kreditkartenabrechnung bekommen hatte. Der Beschuldigte zeigt sich geständig.
Reutte – Einer 71-jährigen Österreicherin soll ihre Kreditkarte samt PIN-Code von ihrem Pfleger gestohlen worden sein. Der 41-jährige Kroate steht laut Polizei im Verdacht, elfmal Geld von ihrem Konto abgehoben zu haben. Insgesamt soll es sich dabei um einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich handeln.
Der Vorfall wurde bekannt, nachdem die Kreditkartenabrechnung an den Sohn des Opfers übermittelt wurde. Der erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizeiinspektion Reutte. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Beschuldigte ausgeforscht und zeigte sich geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)