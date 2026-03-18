Mehrere Tausend Euro: 71-Jährige wurde in Reutte von ihrem Pfleger beklaut

Der Sohn des Opfers erstattete Anzeige, nachdem er die Kreditkartenabrechnung bekommen hatte. Der Beschuldigte zeigt sich geständig.

Reutte – Einer 71-jährigen Österreicherin soll ihre Kreditkarte samt PIN-Code von ihrem Pfleger gestohlen worden sein. Der 41-jährige Kroate steht laut Polizei im Verdacht, elfmal Geld von ihrem Konto abgehoben zu haben. Insgesamt soll es sich dabei um einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich handeln.