30-Jähriger randalierte in Innsbrucker Supermarkt und verletzte Mitarbeiterin

Innsbruck – Ein 30-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Innsbrucker Höttinger Au randaliert und dabei eine Mitarbeiterin verletzt. Der Mann, der auch eine weitere Angestellte attackieren wollte, wurde von zwei anwesenden Personen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten und schließlich festgenommen.

Wie die Polizei per Aussendung berichtet, wurden gegen 9.40 Uhr mehrere Polizeistreifen zu dem Supermarkt beordert, da dort eine Person randalieren würde. Vor Ort fanden die Polizisten den 30-Jährigen am Boden vor, wo er von zwei Personen fixiert wurde. Zuvor hatte der Mann eine 47-jährige Mitarbeiterin durch Schläge so verletzt, dass sie zu Boden stürzte. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt. Zudem versuchte er, eine weitere Mitarbeitende zu treten.