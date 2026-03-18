68-Jähriger bei Zillertaler Bank von Räuber mit Messer bedroht

Die Tat soll bereits vergangene Woche passiert sein. Der Unbekannte flüchtete mit weniger als 40 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Stumm – Bei einer Bank in Stumm im Zillertal soll es vergangene Woche zu einem Raub gekommen sein. Das Opfer erstattete erst am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.

Der 68-jährige Einheimische habe sein Auto vergangenen Freitag auf einem Schotterparkplatz hinter der Raiffeisenbank geparkt. Als er gegen 15.15 Uhr zurückgekehrt und eingestiegen sei, sei plötzlich die Beifahrertüre von einem Unbekannten aufgerissen worden. Der Täter habe den 68-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht und Geld gefordert. Dieser gab dem Räuber daraufhin einen niedrigen zweistelligen Betrag, dann flüchtete der Täter. Fluchtfahrzeug habe der 68-Jährige keines gesehen.

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten