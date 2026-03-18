Auf den Sattel, fertig, los: Tirol radelt wieder

Mach gratis mit und sichere dir deinen Gewinn!

Seit heute heißt es wieder, „Auto stehen lassen und rauf aufs Radl!“ Die Initiative „Tirol radelt“ von Klimabündnis und Land Tirol ruft alle Tirolerinnen und Tiroler zum Mitradeln auf. Leg auch du deine Alltagswege mit dem Rad zurück. Trag die Kilometer in der gratis „Österreich radelt“ – App ein und sicher dir die Chance auf einen von zahlreichen Fahrrad-Preisen.

Zum bereits 16. Mal lädt „Tirol radelt“ dazu ein, für die eigene Gesundheit und den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Denn das Auto ist gleichzeitig der größte Stress- und Schadstoff-Faktor in Tirol. All jene, die bei „Tirol radelt“ in die Pedale treten, haben die Chance City- und E-Bikes zu gewinnen. Außerdem gibt es auch heuer wieder jede Menge fahrradbezogene Preise, wie Pumpen, Helme, Radtaschen oder Rucksäcke im Lostopf.

Bikepark-Tickets zu gewinnen

Um auch die jüngeren Tirolerinnen und Tiroler zu motivieren, ihre Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen, hat sich das „Tirol-radelt“-Team für Adrenalinhungrige etwas besonders einfallen lassen. „Heuer verlosen wir erstmals auch Gravity Cards. Die ermöglichen die Gratisnutzung von insgesamt 32 Bikeparks in sieben Ländern“, erklärt Andrä Stigger, Geschäftsführer von Klimabündnis Tirol. Verlost werden diese Tickets und viele weitere Preise bereits zu Beginn der „Tirol-radelt“-Saison. Von 20. März bis 30. April findet das „Anradeln“ statt: Wer mindestens 50 Kilometer geradelt ist, hat die Chance auf viele Preise. Seit heuer ist es außerdem möglich, die „Österreich radelt“-App mit den Health-Apps des Smartphones zu verknüpfen. Dadurch werden die geradelten Kilometer auch automatisch aus gängigen Fitness-Apps übernommen.

Mit der Österreich-radelt-App geht das Kilometer sammeln noch einfacher. © KBT/Steger

Wettstreit der Gemeinden

“Tirol ist ein Radland! Dank der Unterstützung von Vereinen, Bildungseinrichtungen, Gemeinden und Betrieben wollen wir auch heuer zahlreiche Menschen motivieren, ihre Alltagswege mit dem Rad, statt mit dem Auto zurückzulegen“, erklärt Stigger. Neben der Unterstützung treten diese Veranstalter: innen auch im sportlichen Wettstreit gegeneinander an. Wer es bis Ende September schafft, mehr Schulkinder, Gemeindebürger:innen, Mitarbeitende oder Vereinsmitglieder zum Mitmachen zu motivieren, dem winkt die begehrte Tirol radelt Auszeichnung 2026.

Mitradeln und gewinnen

Alle, die bei „Tirol radelt“ mitradeln, profitieren davon, das ganze Jahr über Kilometer einzutragen. Denn auch heuer werden zu unterschiedlichen Aktionen wie dem Sommerradeln oder der Aktion „Tirol radelt zur Arbeit“ Extrapreise verlost. Als Auftaktveranstaltung ist das Team von „Tirol radelt“ im Rahmen des Umwelt- und Bewegungsfests der Stadt Innsbruck am 11. April am Innsbrucker Marktplatz. Wer sich erstmals bei „Tirol radelt“ anmeldet, kann mit dem Glücksrad vor Ort Preise gewinnen. Der „Tirol radelt“ Medienpartner, die Tiroler Tageszeitung, stellt unter all jenen die bis zum 30. September zumindest 100 Kilometer geradelt sind, Fahrradgutschein im Gesamtwert von 1.000 € zur Verfügung und verlost unter allen teilnehmenden Schulklassen einen Kinobesuch für die ganze Klasse.