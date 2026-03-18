Analyse
Sieben Hinweise darauf, dass sich die US-Regierung im Iran verzettelt
Iranische Soldaten vor drei Jahren bei einer Übung nahe der Straße von Hormuz. Die Meerenge ist schon lange Teil der strategischen Planungen in Teheran, doch die US-Regierung war darauf offenkundig nicht vorbereitet.
© AFP/Iranisches Militär
Zweieinhalb Wochen nach dem Beginn der Luftangriffe wird immer deutlicher, dass US-Präsident Trump im Iran keinen Plan, keine politische Botschaft und keine Kontrolle über das Geschehen hat.