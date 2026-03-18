Mitarbeiter ins Krankenhaus

Brand in Kfz-Werkstatt in Pfaffenhofen: Hochdruckreiniger fing Feuer

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Hochdruckreiniger in Brand.
© Daniel Liebl

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