Studium der Chemie
Innsbrucker ausgezeichnet: Sub-Auspiciis-Ehrenring für Immanuel Plangger
Immanuel Plangger (M.) hat sub auspiciis in Chemie promoviert und erhielt am Mittwoch den zugehörigen Ehrenring von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (r.). Auch in die Hofburg gekommen war der Dekan der Fakultät für Chemie und Pharmazie an der Universität Innsbruck, Hubert Huppertz (l.)
© Peter Lechner/HBF
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch in der Hofburg die Ehrenringe an 18 herausragende Uni-Absolventinnen und -Absolventen übergeben, die im vergangenen Jahr „sub auspiciis praesidentis“ promoviert haben. Ein neuer Doktor kommt von der Universität Innsbruck.