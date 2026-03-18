Innsbrucker ausgezeichnet: Sub-Auspiciis-Ehrenring für Immanuel Plangger

Immanuel Plangger (M.) hat sub auspiciis in Chemie promoviert und erhielt am Mittwoch den zugehörigen Ehrenring von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (r.). Auch in die Hofburg gekommen war der Dekan der Fakultät für Chemie und Pharmazie an der Universität Innsbruck, Hubert Huppertz (l.)

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