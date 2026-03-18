Spuren im Schnee und Wildkamera-Foto: Bär im Oberland nachgewiesen

Erst wurden Spuren gesichtet, dann wurde ein Bär in Pfunds von einer Wildkamera aufgenommen. Menschen nähert sich der Bär aber offenbar nicht.

Aufnahmen einer Wildkamera, aber auch Spuren im Schnee zeigten in den vergangenen Tagen mehrfach die Präsenz eines Bären im Gemeindegebiet von Pfunds. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Oberland ein Bär nachgewiesen. Noch ist unklar, ob es sich bei dem nun gesichteten Bären um denselben Bären wie 2025 handelt.

Auch in den vergangenen Jahren konnte die Präsenz von Bären in Tirol bereits Anfang bis Mitte März nachgewiesen werden. Der Zeitpunkt des aktuellen Bekanntwerdens wird daher nicht als ungewöhnlich eingeschätzt.