Spektakuläre Verfolgungsjagd im Oberland: Polizeiautos gerammt, Beamtin verletzt

Ein Pkw raste am Mittwochabend von Serfaus bis nach Rietz – auf der Inntalautobahn als Geisterfahrer. Der Lenker stand unter Drogen und ignorierte jegliche Anhalteversuche und Straßensperren. Zwei Polizeiautos wurden beschädigt, eine Polizistin verletzt. Zum Motiv gibt es erste Vermutungen.