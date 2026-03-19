Flucht über 60 Kilometer
Spektakuläre Verfolgungsjagd im Oberland: Polizeiautos gerammt, Beamtin verletzt
Nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd über rund 60 Kilometer konnte das Auto gestoppt werden.
© Daniel Liebl
Ein Pkw raste am Mittwochabend von Serfaus bis nach Rietz – auf der Inntalautobahn als Geisterfahrer. Der Lenker stand unter Drogen und ignorierte jegliche Anhalteversuche und Straßensperren. Zwei Polizeiautos wurden beschädigt, eine Polizistin verletzt. Zum Motiv gibt es erste Vermutungen.