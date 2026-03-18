Cup-Achtelfinale wurde ausgelost

Reichenau atmete nach medizinischem Notfall durch, Causa Silz/Mötz ist entschieden

Losten am Dienstag die Achtelfinal-Paarungen im Tiroler Fußballcup aus: Rodel-Star Wolfgang Kindl, U17-Teamchef Hermann Stadler, TT-Marketingleiterin Jacqueline Preiß, TFV-Präsident Josef Geisler, Cupsponsor Hannes Kerschdorfer und TFV-Vizepräsident sowie Cup-Vorsitzender Adi Stastny (v. l.).
© TFV
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Ein medizinischer Notfall im Tiroler Fußball-Cup ließ den Sport bei der Reichenau in den Hintergrund rücken. Strafsenat entschied nach der Absage des Schlagers Silz/Mötz gegen FC Wacker noch am Dienstag vor der Achtelfinal-Auslosung - die acht Paarungen stehen nun fest.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305