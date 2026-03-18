Cup-Achtelfinale wurde ausgelost
Reichenau atmete nach medizinischem Notfall durch, Causa Silz/Mötz ist entschieden
Losten am Dienstag die Achtelfinal-Paarungen im Tiroler Fußballcup aus: Rodel-Star Wolfgang Kindl, U17-Teamchef Hermann Stadler, TT-Marketingleiterin Jacqueline Preiß, TFV-Präsident Josef Geisler, Cupsponsor Hannes Kerschdorfer und TFV-Vizepräsident sowie Cup-Vorsitzender Adi Stastny (v. l.).
© TFV
Ein medizinischer Notfall im Tiroler Fußball-Cup ließ den Sport bei der Reichenau in den Hintergrund rücken. Strafsenat entschied nach der Absage des Schlagers Silz/Mötz gegen FC Wacker noch am Dienstag vor der Achtelfinal-Auslosung - die acht Paarungen stehen nun fest.