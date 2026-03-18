Der Abschied einer großen Tiroler Sportlerin: Hauser hört überraschend auf

Die Prioritäten haben sich verschoben und Sport ist nicht mehr das Wichtigste im Leben von Lisa Hauser. Das Biathlon-Ass kündigte seinen Rücktritt nach dem Saisonfinale an.

Unmittelbar vor dem Weltcupfinale am Holmenkollen in Oslo gab Lisa Hauser am Mittwochabend ihren Rücktritt vom Biathlonsport bekannt. Die 32-jährige Tirolerin wird ihre eindrucksvolle Karriere, in der sie WM-Gold, dreimal WM-Silber und acht Weltcupsiege sowie die kleine Kristallkugel in der Einzelwertung feierte, nach den Rennen am Wochenende in Oslo beenden.

„Lisa Hauser gilt in Österreich als absolute Pionierin ihres Sports und ebnete mit ihrer langen und erfolgreichen Karriere den Weg für zahlreiche junge Biathletinnen. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich war sie über viele Jahre ein nicht wegzudenkender Teil des österreichischen Biathlonsports und prägte diesen auf nachhaltige Art und Weise“, würdigte der ÖSV die Ausnahmekönnerin in einer Aussendung.

„Das war keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, denn der Biathlonsport war über viele Jahre hinweg ein großer Bestandteil meines Lebens. Es hat in den letzten Jahren aber einfach sehr viel Energie gekostet, mit dem Stress und dem Druck umzugehen und in den Rennen dann auch abliefern zu können“, sagte Hauser zu ihrer Entscheidung. „Nichtsdestotrotz habe ich den Sport immer extrem gerne gemacht und habe dafür auch gerne auf viele Dinge verzichtet. In letzter Zeit habe ich aber gemerkt, dass sich die Prioritäten in meinem Leben einfach ein bisschen verschoben haben. Der Sport ist nicht mehr das Wichtigste für mich und der Zeitpunkt ist gekommen, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen.“