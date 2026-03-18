Fast 200 km/h auf Felbertauern-Straße: Raser ist Führerschein und Auto los

St. Johann i. W. – Auf Führerschein und Auto muss ein Raser seit Mittwochnachmittag vorerst verzichten: Beides wurde ihm von der Polizei abgenommen.

Der Slowake war mit seinem Pkw auf der Felbertauernstraße (B108) mit 193 km/h unterwegs, erlaubt sind dort allerdings nur 100 km/h. Der Mann konnte von der Polizei gestoppt werden. Er wird nun angezeigt. (TT.com)