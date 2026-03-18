Barcelona schoss Newcastle mit 7:2-Packung aus der Champions League

Der FC Barcelona hat sich torreich ins Viertelfinale der Champions League geschossen. Die Katalanen schickten Mittwochabend Newcastle United mit einer 7:2-(3:2)-Packung nach Hause und stiegen mit einem Achtelfinal-Gesamtscore von 8:3 auf. Raphinha und Robert Lewandowski trafen im Camp Nou jeweils doppelt. Der Gegner in der Runde der letzten acht dürfte wohl Atletico Madrid werden, das mit einem 5:2-Vorsprung bei Tottenham antritt.

Raphinha hatte den La-Liga-Tabellenführer mit einem verzögerten Abschluss früh in Front gebracht (6.), doch Anthony Elanga schlug für Newcastle zurück (15.). Nur drei Minuten später netzte Marc Bernal nach feiner Freistoßvariante für die Gastgeber. Erneut war es Elanga, der nach einem leichtfertigen katalanischen Ballverlust die Partie egalisierte (28.). Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durften die Barca-Fans wieder jubeln: Kieran Trippier hielt den einschussbereiten Raphinha im Strafraum fest, den fälligen Elfmeter verwandelte Lamine Yamal (45.+7).