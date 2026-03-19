Der e Vitara: Suzukis erstes Elektroauto

Die Japaner ließen sich viel Zeit, bis sie sich dem Trend zur reinen Elektrifizierung anschlossen. Mit dem subkompakten, vollelektrischen SUV befahren sie ganz neues Terrain.

Die Produktion erfolgt in Indien, der Verkauf erstreckt sich über Kontinentalgrenzen – nach Europa hat es der e Vitara endlich geschafft, somit auch nach Österreich. Besagtes Fahrzeug, ein subkompaktes SUV, ist 4,28 Meter lang, 1,8 Meter breit und 1,64 Meter hoch, darüber hinaus verfügt es über einen Radstand im Ausmaß von 2,7 Metern. Das Ladeabteil des Modells offeriert netto ein Stauvolumen im Ausmaß von 238 bis 310 Litern. Das macht ihn noch nicht zu etwas Besonderem – dieses Attribut verdient der e Vitara durch den Antriebsstrang, denn es handelt sich um das erste vollelektrische Serienmodell der japanischen Kleinwagen- und Allradmarke. Hierbei profitiert Suzuki auch von den Errungenschaften des kooperierenden Konkurrenten Toyota. Jedenfalls kann Suzuki den e Vitara mit einem 49-kWh-Akku oder mit einem 61-kWh-Speicher offerieren, darüber hinaus gibt es drei verschiedene Leistungsstufen – das Topmodell kann mit Allradtechnik (Allgrip e) brillieren.

Mit der größeren Batterie schafft der e Vitara bis zu 426 km Reichweite

Kommen wir zum Basismodell, das mit einem 144 PS starken E-Aggregat versehen ist, das wiederum 193 Newtonmeter Drehmoment stemmt. Über vorne angetriebene Räder ist es diesem e Vitara möglich, in 9,6 Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Für rund 344 Kilometer Reichweite sorgt der zuvor erwähnte 49-kWh-Speicher. 82 Kilometer mehr schafft die nächste Leistungsstufe, die mit einem 61-kWh-Akku und einem 174 PS starken E-Motor bestückt ist. Das stärkere Triebwerk zeigt entsprechende Fahrleistungen, den Sprint von null auf 100 km/h erledigt der e Vitara dann in 8,7 Sekunden.