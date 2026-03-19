Proteststurm wird heftiger

Volle Straße, leere Bahn am Brenner: Auch Bayern alarmiert wegen Bahnsperren

Während der Güterverkehr auf der Straße trotz Sanierung der Luegbrücke weiter Zuwächse verzeichnet, droht wegen der Komplettsperren am Deutschen Eck auf der Brennerbahn Stillstand.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Nach politischer Intervention der bayerischen Staatsregierung könnte die Deutsche Bahn Totalsperren am Deutschen Eck überdenken. Denn eine massive Rückverlagerung droht, Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel fordert zumindest einen eingleisigen Bahnbetrieb.