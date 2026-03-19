Proteststurm wird heftiger
Volle Straße, leere Bahn am Brenner: Auch Bayern alarmiert wegen Bahnsperren
Während der Güterverkehr auf der Straße trotz Sanierung der Luegbrücke weiter Zuwächse verzeichnet, droht wegen der Komplettsperren am Deutschen Eck auf der Brennerbahn Stillstand.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Nach politischer Intervention der bayerischen Staatsregierung könnte die Deutsche Bahn Totalsperren am Deutschen Eck überdenken. Denn eine massive Rückverlagerung droht, Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel fordert zumindest einen eingleisigen Bahnbetrieb.