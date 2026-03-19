Rückendeckung für Kleinparteien: Heftige Kritik an ÖVP, FPÖ und SPÖ

Aufregung lösen Pläne über die künftige Ausgestaltung der parlamentarischen Arbeit im Landtag aus. Nach der Landtagswahl 2027 soll es für die Bildung eines Landtagsklubs drei statt bisher zwei Mandatare benötigen. Zugleich sorgt eine Personalbesetzung im Gesundheitsbereich für eine Überraschung.