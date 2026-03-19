Debatte über Klubstärke
Rückendeckung für Kleinparteien: Heftige Kritik an ÖVP, FPÖ und SPÖ
Markus Sint hat keinen Blumenstrauß für die Koalition übrig. Er bricht eine Lanze für Kleinparteien und fordert die Beibehaltung der Klubstärke ab zwei Mandaten.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Aufregung lösen Pläne über die künftige Ausgestaltung der parlamentarischen Arbeit im Landtag aus. Nach der Landtagswahl 2027 soll es für die Bildung eines Landtagsklubs drei statt bisher zwei Mandatare benötigen. Zugleich sorgt eine Personalbesetzung im Gesundheitsbereich für eine Überraschung.