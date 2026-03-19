„Kaltes klares Wasser“ machte sie berühmt: „Malaria!“-Sängerin mit 66 Jahren an Krebs verstorben

Die deutsche Musikerin Bettina Köster, die mit ihrer Band Malaria! und dem Song „Kaltes klares Wasser“ musikalisch die frühe 80er-Jahre-Szene prägte, ist tot. Sie starb im Alter von 66 Jahren in Italien an einer Krebserkrankung.

Mit ihrer Band Malaria! prägte sie die frühen 80er. Nun ist Musikerin Bettina Köster („Kaltes klares Wasser“) gestorben. Sie starb im Alter von 66 Jahren in Italien, wie ihre frühere Bandkollegin Gudrun Gut der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. „Ich war sehr froh, dass ich mit Freunden noch bei ihr sein konnte.“ Das sei sehr schön gewesen.

Das Musikmagazin Rolling Stone würdigte Köster als eine der prägenden Figuren der frühen Westberliner Underground- und Avantgarde-Szene der späten 1970er und frühen 1980er Jahre. Früh habe sich Köster im Umfeld von Punk, Kunst und experimenteller Musik bewegt.

Einflussreiche Musikerin

Zunächst war Köster Teil der Band Mania D., daraus ging später die Gruppe Malaria! hervor, die Lieder wie „Your Turn to Run“, „You You“, „Thrash Me“ und „Geld/Money“ veröffentlichte. Köster lebte auch lange in New York. In den vergangenen Jahren wohnte sie in Süditalien. Ein Bestattungsinstitut im Ort Capaccio Paestum bestätigte ihren Tod ebenfalls, sie war an Krebs erkrankt.