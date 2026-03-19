Wie Betrüger die Hoffnung junger Leute auf eine eigene Wohnung ausnützen

Cyber-Kriminelle nehmen gezielt junge Menschen ins Visier, die auf der Suche nach einer leistbaren Wohnung sind. Inserate auf TikTok verleiten zu Überweisungen für Immobilien, die es gar nicht gibt. Watchlist Internet kritisiert, dass Social-Media-Apps und Plattformen Fake-Anzeigen wie diese nicht löschen.