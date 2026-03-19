Das kann teuer werden

Wie Betrüger die Hoffnung junger Leute auf eine eigene Wohnung ausnützen

Die supergünstige Mietwohnung bleibt eine Illusion, hinter Angeboten mit auffallend niedrigen Preisen steckt meistens Betrug.
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Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Cyber-Kriminelle nehmen gezielt junge Menschen ins Visier, die auf der Suche nach einer leistbaren Wohnung sind. Inserate auf TikTok verleiten zu Überweisungen für Immobilien, die es gar nicht gibt. Watchlist Internet kritisiert, dass Social-Media-Apps und Plattformen Fake-Anzeigen wie diese nicht löschen.

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