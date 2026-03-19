Fahrzeug in Nikolsdorf ging in Flammen auf: Bahnstrecke musste gesperrt werden

Ein brennendes Auto hat am Donnerstagmorgen in Nikolsdorf für eine Sperre der ÖBB-Bahnstrecke gesorgt. Ein Pkw war zuvor gegen die Schranken des Bahnübergangs gefahren und hatte kurz darauf Feuer gefangen. Die Zugstrecke musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Nikolsdorf – Ein Autobrand hat am Donnerstagmorgen in Nikolsdorf beim dortigen Bahnübergang für einen Feuerwehreinsatz und eine vorübergehende Streckensperre der ÖBB gesorgt. Wie die Leitstelle Tirol auf Nachfrage berichtet, touchierte gegen 7.45 Uhr ein Pkw gegen die Schrankenanlage beim Bahnübergang, bevor der Wagen kurz darauf zu brennen begann. Die Freiwillige Feuerwehr Nikolsdorf rückte aus und löschte den in Vollbrand stehenden Wagen. Der Lenker wurde laut Leitstelle bei dem Unfall nur leicht verletzt.