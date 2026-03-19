Social-Media-Verbot kommt
Mit Musik und Humor: So perfide ködern Radikalisierer die Jugendlichen im Netz
Auch abseits klassischer Social-Media-Plattformen kursieren extremistische Inhalte, alle für Jugendliche zu sperren, wäre unmöglich.
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Noch diese Woche könnte sich die Regierung auf eine Altersgrenze beim Verbot von Social-Media einigen. Dass eine gesetzliche Sperre auch vor Radikalisierung schützt, glauben Experten nicht. Immer Jüngere tappen in die Falle von radikalen Influencern, die mit Lifestylethemen und Humor ihre Opfer ködern.