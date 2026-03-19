Mit Musik und Humor: So perfide ködern Radikalisierer die Jugendlichen im Netz

Noch diese Woche könnte sich die Regierung auf eine Altersgrenze beim Verbot von Social-Media einigen. Dass eine gesetzliche Sperre auch vor Radikalisierung schützt, glauben Experten nicht. Immer Jüngere tappen in die Falle von radikalen Influencern, die mit Lifestylethemen und Humor ihre Opfer ködern.