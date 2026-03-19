Aygo X: Der Musterschüler unter den Stadtflitzern
Toyota hat sein Einstiegsmodell umfassend überarbeitet – das Mini-SUV ist neuerdings mit spritsparender, unternehmenstypischer Vollhybridtechnik unterwegs.
Manche können sich noch erinnern – an die umfangreiche Kooperation von Toyota und der Groupe PSA (Teile des heutigen Stellantis-Konzerns), die unter anderem die Produktion des Kleinstwagen-Trios Aygo, C1 und 107 beinhaltete. Von dem Dreierpack blieb à la longue jedoch nur einer übrig: der Aygo. Dem Mini-Modell traute Toyota eine Zukunft zu, und zwar eine, die sich für das Unternehmen ebenso rentiert wie für potenzielle Käuferinnen und Käufer. Allerdings hat Toyota beim Aygo vor ein paar Jahren etwas gemacht, was dem Zeitgeist entspricht: ihn zum SUV mutieren lassen. Der aufgebockte Mini war somit auffälliger von der Statur her, ebenso von seiner Zeichnung – und erst recht von der Einpreisung. War der Ur-Aygo einst ein 10.000-Euro-Auto, stieg der Aygo X, so die neuere Bezeichnung, rasch zum 15.000-Euro-Modell auf. Und nun? Mit der jüngsten Modellpflege weist ihn die Preisliste ab 20.490 Euro aus.
116 PS Systemleistung und geringer Verbrauch
Der höhere Betrag lässt sich zum Teil durch die technische Aufwertung rechtfertigen. War zuvor ein gemütlich agierender Dreizylinder-Benziner für den Vortrieb zuständig, so ist jetzt ein ausgeklügelter Antriebsstrang verantwortlich für wesentlich mehr Leistung und darüber hinaus wesentlich weniger Verbrauch und geringere Schadstoffemissionen. Wie der technisch verwandte Yaris und dessen Ableger Yaris Cross verwendet der Aygo X lupenreine Hybridtechnik, in diesem Fall die Kombination eines 1,5-Liter-Dreizylinder-Benzinmotors mit einem E-Aggregat. Die Systemleistung beläuft sich auf 116 PS, von null auf 100 km/h stürmt der Aygo X in 9,2 Sekunden. Zum Vergleich: Vor dem Facelift standen dem Aygo X 72 Pferdestärken zur Verfügung, von null auf 100 km/h vergingen gut 15 Sekunden. Und der alte Verbrauch bewegte sich zwischen 4,7 und 5,0 Litern je 100 Kilometer, der neue liegt bei 3,7 bis 3,9 Litern. Der Aygo spart also an der richtigen Stelle.