Aygo X: Der Musterschüler unter den Stadtflitzern

Manche können sich noch erinnern – an die umfangreiche Kooperation von Toyota und der Groupe PSA (Teile des heutigen Stellantis-Konzerns), die unter anderem die Produktion des Kleinstwagen-Trios Aygo, C1 und 107 beinhaltete. Von dem Dreierpack blieb à la longue jedoch nur einer übrig: der Aygo. Dem Mini-Modell traute Toyota eine Zukunft zu, und zwar eine, die sich für das Unternehmen ebenso rentiert wie für potenzielle Käuferinnen und Käufer. Allerdings hat Toyota beim Aygo vor ein paar Jahren etwas gemacht, was dem Zeitgeist entspricht: ihn zum SUV mutieren lassen. Der aufgebockte Mini war somit auffälliger von der Statur her, ebenso von seiner Zeichnung – und erst recht von der Einpreisung. War der Ur-Aygo einst ein 10.000-Euro-Auto, stieg der Aygo X, so die neuere Bezeichnung, rasch zum 15.000-Euro-Modell auf. Und nun? Mit der jüngsten Modellpflege weist ihn die Preisliste ab 20.490 Euro aus.