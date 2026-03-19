Klare Nummer eins in Tirol: Entscheidungsträger lesen die Tiroler Tageszeitung

Die Leseranalyse EntscheidungsträgerInnen (LAE) brachte für die TT neuerlich erfreuliche Ergebnisse. Laut der aktuellen Auswertung für 2025 lesen 61,9 Prozent der Führungskräfte, Meinungsbildner und Multiplikatoren in Tirol täglich die gedruckte Ausgabe der Tiroler Tageszeitung.

Nimmt man alle Digitalkanäle der TT hinzu (CMR+ mit Print, Online, Newsletter und Social Media), sind es 76,3 Prozent. Damit ist die TT klar die Nummer eins im Bundesland: Auf Platz zwei folgen der Standard mit 37 Prozent und die Krone mit 36,5 Prozent.