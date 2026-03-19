Bergrettung St. Johann: 49 Einsätze und ein bewegender Dank

Die Bergrettung blickt auf ein intensives Jahr 2025 zurück. Bei der Jahreshauptversammlung zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz. Die 49 aktiven Mitglieder absolvierten 49 Einsätze.

St. Johann in Tirol – Ortsstellenleiter Markus Prantl berichtete bei der Vollversammlung der Bergrettung St. Johann von einem arbeitsreichen Jahr 2025. Die Ortsstelle zählt derzeit 60 Mitglieder. Die Bergretter rückten zu 49 Alarmierungen aus, diese dauerten insgesamt rund 600 Stunden.

Neben den Einsätzen prägte intensive Vereinsarbeit das Jahr. 34 Übungen und 14 Sitzungen standen im Kalender. Auch Ambulanzdienste und Veranstaltungen ergänzten den Jahresplan. Insgesamt summierten sich die Aktivitäten auf über 70 Programmpunkte. Ein besonderer Schwerpunkt war die geplante Errichtung eines neuen Alpinheims. Dieses Vorhaben gilt als wichtiger Schritt für die Zukunft der Ortsstelle. Dank ging an alle unterstützenden Partner. Dazu gehören Vertreter der Gemeinden und des Tourismus.

Ganz besonderer Dank

Ausbildungsleiter Andreas Mayer gab einen Überblick über die Schulungen. Die Mitglieder absolvierten zahlreiche Weiterbildungen. Sie investierten dabei mehrere tausend Stunden. Die Einsatzzahlen blieben ähnlich zum Vorjahr. Der zeitliche Aufwand war jedoch geringer. Wetterbedingte Einflüsse spielten hier eine Rolle.

Ein Einsatz vom Februar 2025 blieb besonders in Erinnerung. Die Retter bargen ein schwer verletztes Mädchen. Es lag unterkühlt in einem Bachbett im Skigebiet. Ein Jahr später bedankte sich das Mädchen persönlich. Gemeinsam mit ihrer Familie sprach sie ihren Dank bei der Versammlung aus. Dies sorgte für einen bewegenden Moment.