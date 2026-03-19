Geräumig und preiswert: der neue Grandis
Mitsubishi bringt in diesem Jahr zwei neue Kompakt-SUV auf den Markt, einer davon ist konventionell motorisiert, der andere vollelektrisch.
Wenn es um Stadtflitzer geht, dann ist Mitsubishi derzeit mit dem modern gestylten Colt gut aufgestellt – Familientaugliches offeriert die Marke neuerdings mit dem Grandis, einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Allianzpartner Renault. Das 4,48 Meter lange Kompakt-SUV bietet reichlich Platz für Insassen und Ladegut – der Kofferraum hat ein Stauvolumen von wenigstens 576 Litern, maximal sind es 1682 Liter. Diese Maße gelten für die Basismotorisierung, bei der es sich um einen 1,33-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner (mit Mildhybridtechnik) handelt, der 141 PS leistet und 245 Newtonmeter maximales Drehmoment stemmt. Der Normverbrauch beträgt 5,9 Liter Benzin je 100 Kilometer, der CO2-Ausstoß bewegt sich nach Mitsubishi-Angaben zwischen 134 und 136 Gramm je Kilometer.
Sparsamer, aber nicht ganz so geräumig stellt sich die Vollhybridvariante des Grandis dar. Dessen Kombination aus Benzin- und Elektromotoren leistet im Verbund 158 PS und begnügt sich mit einem Spritverbrauch von 4,3 bis 4,4 Litern je 100 Kilometer (CO2-Emissionen: 98 bis 101 Gramm je Kilometer). Die Kofferraummaße betragen 492 Liter netto und 1582 Liter brutto.
Für den Grandis gibt es vier Ausstattungslevels, beginnend mit Inform, fortsetzend mit Invite und Intense sowie endend mit Diamond. Inform ist nur für den Mildhybrid vorgesehen, umfasst unter anderem 17-Zoll-Räder, eine verschiebbare Rückbank, LED-Frontscheinwerfer, 10,4-Zoll-Touchscreen und 7,1-Zoll-Info-Display sowie eine manuelle Klimaanlage. Dafür sind wenigstens 28.990 Euro zu hinterlegen.