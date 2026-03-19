Geräumig und preiswert: der neue Grandis

Mitsubishi bringt in diesem Jahr zwei neue Kompakt-SUV auf den Markt, einer davon ist konventionell motorisiert, der andere vollelektrisch.

Wenn es um Stadtflitzer geht, dann ist Mitsubishi derzeit mit dem modern gestylten Colt gut aufgestellt – Familientaugliches offeriert die Marke neuerdings mit dem Grandis, einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Allianzpartner Renault. Das 4,48 Meter lange Kompakt-SUV bietet reichlich Platz für Insassen und Ladegut – der Kofferraum hat ein Stauvolumen von wenigstens 576 Litern, maximal sind es 1682 Liter. Diese Maße gelten für die Basismotorisierung, bei der es sich um einen 1,33-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner (mit Mildhybridtechnik) handelt, der 141 PS leistet und 245 Newtonmeter maximales Drehmoment stemmt. Der Normverbrauch beträgt 5,9 Liter Benzin je 100 Kilometer, der CO2-Ausstoß bewegt sich nach Mitsubishi-Angaben zwischen 134 und 136 Gramm je Kilometer.

Sparsamer, aber nicht ganz so geräumig stellt sich die Vollhybridvariante des Grandis dar. Dessen Kombination aus Benzin- und Elektromotoren leistet im Verbund 158 PS und begnügt sich mit einem Spritverbrauch von 4,3 bis 4,4 Litern je 100 Kilometer (CO2-Emissionen: 98 bis 101 Gramm je Kilometer). Die Kofferraummaße betragen 492 Liter netto und 1582 Liter brutto.