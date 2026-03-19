Waidmannsheil im Außerfern: 41 JungjägerInnen glänzten bei Jagdprüfung

Grund zur Freude gab es bei der Außerferner Jägerschaft: 41 JungjägerInnen meisterten die anspruchsvolle kommissionelle Prüfung sowie das Prüfungsschießen mit Bravour und erhielten ihre Zeugnisse.

Reutte – Nach Wochen der intensiven Vorbereitung konnten 41 Jungjägerinnen und Jungjäger im Außerfern ihre Zeugnisse entgegennehmen. Den Teilnehmern – darunter elf Frauen – wurde in den vergangenen zwei Monaten von erfahrenen Jägern und Spezialisten ihrer Zunft umfangreiches Wissen in den Fachthemen Wildkunde, Jagdrecht, Jagdethik, jagdliches Brauchtum und Waffenhandhabung vermittelt.

Vorzeigekurs

Neben den Unterrichtseinheiten in Form von Abend- und Wochenendveranstaltungen war auch das Übungsschießen zu absolvieren. Zur Erlangung der ersten Jagdkarte musste zum einen das Prüfungsschießen mit der geforderten Ringzahl gemeistert werden. Zum anderen galt es auch, die kommissionelle Prüfung mit einer Auswahl aus mehr als 1000 Fragen vor der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestehen – was allen 41 TeilnehmerInnen mit mehr als soliden Leistungen gelang.

„Die Außerferner Jägerschaft gratuliert diesem Vorzeigekurs mit einem kräftigen Waidmannsheil“, zollten Bezirksjägermeister Martin Hosp und sein Stellvertreter Marc Tabelander den Jungjägern Beifall.

Für den zielsichersten Schützen gab es eine kleine Überraschung: (v.l.) Büchensmachermeister i.R. Erich Printschler sen., Top-Schütze Maximilian Rothleitner, Jagdreferentin Ute Huter-Schrimpf und Bezirksjägermeister Martin Hosp. © Tabelander