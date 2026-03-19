Finnland lacht, Österreich hadert: Was der aktuelle Weltglücksbericht verrät

Die Finnen bleiben das glücklichste Volk der Erde. Im neuen Weltglücksbericht belegt Finnland zum neunten Mal in Folge den ersten Platz. Während die nordischen Länder die Spitzenränge dominieren, ist Österreich um zwei Plätze auf Rang 19 zurückgefallen und liegt damit nun sogar hinter Deutschland.

New York – Die Finnen sind das glücklichste Volk der Erde. Im neuen Weltglücksbericht landen die Nordeuropäer im neunten Jahr in Folge auf Platz Eins. Mit Island, Dänemark und Schweden schaffen es drei weitere nordische Länder in die Top 5. Dazwischen mischt sich auf den vorderen Rängen nur Costa Rica (4). Auf den Plätzen Sechs bis Zehn folgen Norwegen, die Niederlande, Israel, Luxemburg und die Schweiz. Österreich ist um zwei Plätze auf Rang 19 zurückgefallen.

Besser geht es laut Bericht hingegen den Deutschen: Von Rang 22 im vergangenen Jahr machte Deutschland einen Sprung auf Platz 17 – und überholte damit Österreich. Die USA kämpften sich vom 24. Platz wieder um einen Rang nach vorn (23).

Der Weltglücksbericht wird jedes Jahr rund um den Weltglückstag (20. März) von einem interdisziplinären Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford veröffentlicht. Er liefert Einblicke, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist. In die Bewertung fließen Faktoren wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, Gesundheit, das Freiheitsgefühl, die Großzügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.

Experte: Finnen „dankbar für alles, was sie haben“

Stellt sich die Frage, was die Finnen so glücklich sein lässt: Humor und Gelassenheit seien auf jeden Fall eine Antwort, sagt Jan-Emmanuel De Neve, einer der Autoren des diesjährigen Weltglücksberichts. „Die Finnen sind nicht besessen davon, unbedingt glücklich sein zu wollen“, erklärt er. „Sie sind offensichtlich sehr zufrieden und dankbar für alles, was sie haben, und sie nehmen sich selbst in dieser Hinsicht nicht allzu ernst, was ihnen wiederum hilft, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen.“

Nicht alle sozialen Medien senken das Wohlbefinden

In seinem Bericht hat sich das Wellbeing Research Centre in diesem Jahr besonders mit dem Einfluss von sozialen Medien auf die Zufriedenheit der Menschen beschäftigt. „Vor zwei Jahren haben wir einen massiven Rückgang des Wohlbefindens junger Menschen in der westlichen Welt und insbesondere in der englischsprachigen Welt festgestellt“, erklärt De Neve.

Das lasse sich zumindest teilweise mit einer intensiven Nutzung bestimmter sozialer Medien erklären, sagt er: „Wir haben herausgefunden, dass eine moderate Nutzung, also eine Stunde oder weniger pro Tag, optimal zu sein scheint - und dass alles darüber hinaus mit einem Rückgang des Wohlbefindens einhergeht.“ Während Mädchen stärker betroffen seien als Buben, spiele auch die Art des Mediums eine Rolle. „Plattformen, die algorithmisch kuratierte Inhalte von Influencern bewerben, sind nicht gut für das Wohlbefinden“, sagt De Neve - im Gegensatz zu solchen, die soziale Kontakte förderten: „Dabei konnten wir positive Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden feststellen.“

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