Frischer Wind für Gastro-Szene

Führungswechsel im Haubenlokal: Geschwister-Duo übernimmt das Oniriq in Innsbruck

Das neue Oniriq-Führungsduo: Ben und Nadine Glowacz (30).
© Julian Mitterbauer/Fooddesign Mitterbauer
Nicole Strozzi

Von Nicole Strozzi

Der bisherige Sous Chef Ben Glowacz übernimmt die Küchenleitung des Innsbrucker Fine-Dine-Lokals Oniriq gemeinsam mit seiner Schwester Nadine Glowacz, die für den Service verantwortlich ist. Geprägt wurden die beiden im renommierten Restaurant Ikarus im Hangar-7 in Salzburg. Ihr Ziel: ein Stern für Innsbruck.

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