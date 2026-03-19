Führungswechsel im Haubenlokal: Geschwister-Duo übernimmt das Oniriq in Innsbruck

Der bisherige Sous Chef Ben Glowacz übernimmt die Küchenleitung des Innsbrucker Fine-Dine-Lokals Oniriq gemeinsam mit seiner Schwester Nadine Glowacz, die für den Service verantwortlich ist. Geprägt wurden die beiden im renommierten Restaurant Ikarus im Hangar-7 in Salzburg. Ihr Ziel: ein Stern für Innsbruck.