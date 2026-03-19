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Kids Innovation Day, Pizzera & Jaus auf der Piste und zurück in die 90er: Das ist los in Tirol
Party, Pop und Pioniergeist: Ob bei den Arena 90s Days, bei Pizzera und Jaus oder dem Kids Innovation Day: Am Wochenende wird in Tirol wieder viel geboten.
© Zillertal Arena, APA/Wieser, Springer
Der März ist in seiner Mitte angekommen. Mittendrin in Tirol kann man bei einigen der Event-Highlights am Wochenende wieder sein. So kann man etwa im Zillertal bei einer modischen und musikalischen Zeitreise zurück in die 90er teilnehmen. Aktuellere Musik gibt es wiederum mit Pizzera & Jaus am Hochzeiger oder mit Julian le Play in Innsbruck. Und alle kleinen ForscherInnen können beim Kids Innovation Day vorbeischauen.