Kids Innovation Day, Pizzera & Jaus auf der Piste und zurück in die 90er: Das ist los in Tirol

Der März ist in seiner Mitte angekommen. Mittendrin in Tirol kann man bei einigen der Event-Highlights am Wochenende wieder sein. So kann man etwa im Zillertal bei einer modischen und musikalischen Zeitreise zurück in die 90er teilnehmen. Aktuellere Musik gibt es wiederum mit Pizzera & Jaus am Hochzeiger oder mit Julian le Play in Innsbruck. Und alle kleinen ForscherInnen können beim Kids Innovation Day vorbeischauen.