Altitude Comedy: Mayrhofen wird zur Lachbühne

Das Altitude Comedy Festival kehrt vom 30. März bis 3. April ins Zillertal zurück. Es bringt internationale Stand-up-Stars und Humor nach Tirol. Das Festival verbindet Live-Comedy mit Wintersport.

Das 2007 erstmals durchgeführte Altitude Comedy Festival gilt als eines der führenden Winter-Comedy-Events Europas. Tagsüber genießen Gäste die Pisten von Ahorn und Penken. Abends bieten Shows in verschiedenen Orten des Zentrums Unterhaltung.

Die lockere Atmosphäre zeichnet das Altitude Comedy Festival aus. Künstler und Publikum begegnen sich auch abseits der Bühne. Sie treffen sich auf der Piste, im Sessellift oder beim Après-Ski.

Vielfältiges Programm

Jeder Festivalabend bietet mehrere Shows. Das Programm reicht von Après-Ski-Comedy bis zu großen Gala-Shows und Late-Night-Stand-up. Besucher erleben zudem Podcasts, Impro-Comedy, Silent Disco und das „Clown Hill Race“.

Auch 2026 kommen wieder Comedy-Stars und Newcomer. Bestätigte Acts sind Al Murray, Paul Smith und Jason Byrne. Ebenso treten Deirdre O’Kane, Emma Doran und Abandoman auf. Weitere Namen sind Emmanuel Sonubi, Mark Nelson, Justin Moorhouse, Rob Rouse, Ryan Cullen, Glenn Wool, Gareth Waugh, Lori Smith, Diederik Zuurmond und Karl Spain. Die Festival-Mitbegründer Marcus Brigstocke und Andrew Maxwell sind ebenfalls dabei. Sie prägen das Event seit der Gründung.