Individuelle Beratung für Gewerbetreibende: vier Sprechtage in Reutte

Im Außerfern haben Betriebe die Möglichkeit, ihre Projekte mit Sachverständigen aus Bereichen wie Brandschutz, Hochbau und Lebensmittelsicherheit zu besprechen. Ziel ist eine praxisnahe Unterstützung und eine effiziente Verfahrensvorbereitung.

Reutte – Die Bezirkshauptmannschaft Reutte bietet im ersten Halbjahr insgesamt vier Betriebsanlagensprechtage an. Dieses Service richtet sich an Gewerbetreibende im Bezirk Reutte, die Fragen zu geplanten oder bestehenden gewerblichen Betriebsanlagen haben und ihr Projekt fachlich abklären möchten.

Im Rahmen der Sprechtage stehen Sachverständige aus den Bereichen Rechtsfragen, Gewerbetechnik, Hochbau, Brandschutz, ArbeitnehmerInnenschutz sowie Lebensmittelsicherheit für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.

Termine Dienstag, 24. März

Dienstag, 7. April

Dienstag, 19. Mai

Dienstag, 2. Juni Die Sprechtage finden jeweils von 13 bis 16.15 Uhr in der Bezirkshauptmannschaft Reutte statt.

„Mit den Betriebsanlagensprechtagen wollen wir den Betrieben im Bezirk eine fundierte und praxisnahe Unterstützung bieten. Eine frühzeitige Beratung hilft, offene Fragen zu klären und Verfahren effizient vorzubereiten“, sagt Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf.