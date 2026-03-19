Individuelle Beratung für Gewerbetreibende: vier Sprechtage in Reutte
Im Außerfern haben Betriebe die Möglichkeit, ihre Projekte mit Sachverständigen aus Bereichen wie Brandschutz, Hochbau und Lebensmittelsicherheit zu besprechen. Ziel ist eine praxisnahe Unterstützung und eine effiziente Verfahrensvorbereitung.
Reutte – Die Bezirkshauptmannschaft Reutte bietet im ersten Halbjahr insgesamt vier Betriebsanlagensprechtage an. Dieses Service richtet sich an Gewerbetreibende im Bezirk Reutte, die Fragen zu geplanten oder bestehenden gewerblichen Betriebsanlagen haben und ihr Projekt fachlich abklären möchten.
Im Rahmen der Sprechtage stehen Sachverständige aus den Bereichen Rechtsfragen, Gewerbetechnik, Hochbau, Brandschutz, ArbeitnehmerInnenschutz sowie Lebensmittelsicherheit für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.
Termine
- Dienstag, 24. März
- Dienstag, 7. April
- Dienstag, 19. Mai
- Dienstag, 2. Juni
Die Sprechtage finden jeweils von 13 bis 16.15 Uhr in der Bezirkshauptmannschaft Reutte statt.
„Mit den Betriebsanlagensprechtagen wollen wir den Betrieben im Bezirk eine fundierte und praxisnahe Unterstützung bieten. Eine frühzeitige Beratung hilft, offene Fragen zu klären und Verfahren effizient vorzubereiten“, sagt Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf.
Für die Teilnahme ist eine telefonische Voranmeldung erforderlich. Diese erfolgt unter der Nummer 05672/6996 5722. Bei der Anmeldung ist eine kurze Beschreibung des zu besprechenden Projektes anzugeben.