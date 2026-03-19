Mehrere Lawinenabgänge in Tirol, Wintersportler in Obergurgl teilverschüttet

Sowohl im Ötztal als auch im Stubaital ist es am Donnerstag zu Lawinenabgängen gekommen. Verschüttet wurde dort niemand, allerdings sorgte die Alarmierung per Apple-Notruf anfangs für eine unklare Lage. In Obergurgl wurde eine Person zum Teil von den Schneemassen verschüttet.

Längenfeld – Auch wenn der Frühling die Täler erobert, in den Bergen ist die Lawinensaison noch nicht vorbei. So ist es am Donnerstagnachmittag gleich an drei Orten in Tirol zu Lawinenabgängen gekommen. In Längenfeld und im Stubaital wurde glücklicherweise niemand verschüttet. In Obergurgl wurde eine Person teilverschüttet.

Die Lage in Längenfald war zum Zeitpunkt der Alarmierung noch unklar. Die Notrufe kamen nämlich über den Apple-Notruf, eine Satelliten-Verbindung, die über das iPhone aktiviert werden kann, wenn man keinen Empfang hat.

„Das ist für uns im Grunde Flaschenpost“, erklärt ein Mitarbeiter der Leitstelle. Denn im Gegensatz zu einer telefonischen Verbindung ist hier kein Rückruf möglich. Daher war anfangs auch unklar, wie viele Lawinen abgegangen sind und ob bzw. inwiefern Menschen betroffen sind. Gemeldet wurde über diesen Apple-Notruf nämlich nicht nur ein Lawinenabgang, sondern auch ein internistischer Notfall.

Negativlawine wurde von Auslösern gemeldet

„Das stellte sich für die Einsatzkräfte vor Ort als Falschmeldung heraus, es gab keinen internistischen Notfall.“ Vielmehr dürfte versehentlich das falsche Bedienfeld gedrückt worden sein und die Person wollte ebenfalls einen Lawinenabgang melden, vermutet man bei der Leitstelle.

Vor Ort stellte sich weiters heraus, dass es sich um eine sogenannte Negativlawine handelt, die zwar von Menschen ausgelöst wurde, aber niemand verschüttet hat. Die drei Personen, die die Lawinen ausgelöst hatten, wurden vor Ort angetroffen und gaben Entwarnung. Sie waren es auch, die die Meldung bei der Leitstelle gemacht hatten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Einsatz im Stubaital

Zum zweiten Einsatz kam es ebenfalls am Donnerstagnachmittag im freien Skiraum des Skigebiets Stubaier Gletscher. Auch dort konnten die Einsatzkräfte vor Ort Entwarnung geben – beim Lawinenkegel gab es keine Einfahrtsspuren und auch sonst keine Anzeichen dafür, dass jemand verschüttet wurde.

Auch dieser Einsatz wurde abgebrochen. Es standen mehrere Bergrettungs-Ortsstellen, Lawinenhundeführer und Hubschrauber im Einsatz.

Weiterer Einsatz in Obergurgl

Kurz nachdem die beiden Einsätze abgebrochen wurden, gab es in Obergurgl (Gemeinde Sölden) bereits den nächsten Lawineneinsatz. Ein Abgang im Bereich des Rotmoosferners wurde der Leitstelle gemeldet, dabei wurde eine Person teilverschüttet. Sie wurde vom Hubschrauber Martin 8 lokalisiert und geborgen.

Ob oder wie schwer verletzt die Person ist, war am Donnerstagnachmittag noch unklar. Weitere Verschüttete konnten ausgeschlossen werden, nachdem die Betroffenen selbst die Leitstelle informiert hatten. (TT.com)