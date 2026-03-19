Hauser hinterließ Spuren in der Biathlon-Welt: „Würde alles genau so wieder machen“

Der Rücktritt von Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser beim Weltcup-Finale in Oslo (NOR) schlug Wellen. Für die 32-Jährige aus Reith bei Kitzbühel war mit dem Sieg in Östersund (SWE) im Dezember 2025 das Kapitel Spitzensport erzählt, noch vor Olympia im Februar fiel schließlich die Entscheidung.