Gewinnen Sie einen 500-Euro-Gutschein von H+S Technik!

Jetzt ein Foto Ihres persönlichen Gartentraums hochladen und gewinnen!

Bei H+S Technik in Völs kommen Hobbygärtner und Profis auf Ihre Kosten. ​Hier können Sie Ihre Geräte vom Rasenmäher bis zur Motorsäge warten und reparieren lassen. Oder Sie statten Ihren Garten neu aus. Vom Roboter bis hin zum Rasenmäher-Trakor – lassen Sie sich einfach beraten! Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung sind Alexander Hieger und sein Team sehr gerne für Sie da!

Mit ein bisschen Glück und einem tollen Gartenfoto gewinnen Sie jetzt einen Gutschein im Wert von 500 Euro von H+S Technik. Senden Sie uns einen Schnappschuss ihres persönlichen Gartentraums.

Und so funktioniert's:

Füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus, laden Sie Ihr Bild hoch und schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Die Entscheidung über das Gewinnerfoto unter den vielen Einsendungen liegt bei den Juroren der Firma H+S Technik.

Einsendeschluss ist der 27. April 2026, 9 Uhr.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich kontaktiert.