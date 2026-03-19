Flucht gescheitert: 15-Jähriger nach Drogendeal in Innsbruck festgenommen

Ein 15-Jähriger wurde am Mittwoch in Innsbruck von der Polizei bei einem Drogendeal auf frischer Tat ertappt. Die Polizeibeamten beobachteten die Cannabis-Übergabe gegen 17.45 Uhr, nach kurzer Flucht konnte der Österreicher festgenommen werden.

Bei dem Jugendlichen wurden 30 Gramm Cannabisharz und 50 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an. In der Wohnung des Verdächtigen wurden weitere 80 Gramm Cannabisharz und 40 Gramm Cannabiskraut sowie ein Schlagring gefunden. Der 15-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, eine Anzeige folgt. (TT.com)